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Erzurum ve Iğdır'da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki

AA

Erzurum ve Iğdır'da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Iğdır'da cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Erzurum'da cuma namazı sonrası Lalapaşa Camisi'nin bahçesinde ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Grup adına basına açıklaması yapan Abdurrahman İkinci, İslam coğrafyasına yönelik gerçekleştirilen saldırıların tahammül eşiğini aştığını söyledi.

Her ramazan ayında Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya ve ibadet edenlere saldırılar düzenlendiğini hatırlatan İkinci, şöyle konuştu:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail’in işgali altındadır. Bu işgal ve zulümlerle 1948 yılından beri Müslümanların izzeti, namusu ve özgürlüğü de işgal altındadır. Siyonist İsrail’e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, onurumuzdur. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin’de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail’in varlığına alışmamızı beklemesin. Zafer İslam’ındır, zafer yakındır."

Grup, tekbirler ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak dağıldı.

- Iğdır

Iğdır'da da cuma namazı çıkışında toplanan kalabalık, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Vatandaşların yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de katıldığı programda, kalabalık adına konuşan Memur-Sen Şube Başkanı Erkan Çiğdem, İsrail işgalinin sona ermesi ve tekrarlanmaması için bölgedeki dinamiklerin ortak bir tepki vermesini sağlayacak insani, siyasi ve diplomatik girişimler yapılması gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün bir ümmet ve aynı zamanda insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Çiğdem, "Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırıları ve faşizan uygulamaları karşısında tüm dünyayı, insan hakları örgütlerini, Türkiye ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını, tüm Türkiye halkını Filistin'le dayanışma içinde olmaya ve bu mukaddes mekanı korumaya, bu hususta işbirliği içinde olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

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