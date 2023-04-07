Depremzede Havva'ya Erzurum Şehir Hastanesinde doğum günü sürprizi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, tedavisi süren Kahramanmaraşlı depremzede Pınar Köş'ün yanında kalan kızı Havva'ya pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

"Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum'a gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Şehir hastanede tedavisi süren Kahramanmaraşlı 2 çocuk annesi Pınar Köş'ün 12 yaşındaki kızı Havva'nın doğum günü olduğunu öğrenen Başhekim Tör, aldığı pasta ile ailenin kaldığı odaya sürpriz yaptı.

Depremzede hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Tör, doğum gününü kutladığı Havva ile kardeşi Abdulgani'ye çeşitli oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Köş ailesi ve çocuklar da bu güzel sürprizden dolayı Tör ve sağlıkçılara teşekkür etti.

Tör, daha sonra çocuk hastalıkları servisinde tedavi gören çocuklara da oyuncak dağıttı.

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