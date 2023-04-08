Erzurum'da kar ve tipi yüzünden 42 mahalle yolu ulaşıma kapandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kar yağışı ve tipi nedeniyle 42 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran kar ve tipi yüzünden kırsal kesimlerde 42 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki yolların açılması için çalışma başlattı.

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