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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

AA

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nde, hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı kayakseverler, kar kalınlığının 146 santimetre ulaştığı pistlerde snowboard ve kayak yapma imkanı buldu.

Kış mevsimi boyunca misafirlerini ağırlayan Palandöken'de, aileler ve çocukları kayak yaparak eğlendi.

Kayak merkezine gelen Mehmet Ali Güçlü, AA muhabirine, Palandöken'de kayak yapmanın çok keyifli ve ayrıcalıklı olduğunu söyledi.

Palandöken'de bulunduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Güçlü, "Palandöken buradaki misafirlere altın tabakta sunulan ikram gibi, çünkü kar kalınlığı ve pistleri çok güvenli ve güzel. Kar yumuşak, bol karlı dağda nisan ayında eğleniyoruz. Buraya her yerden insanlar geliyor." dedi.

Kayaksever Ömer Yazıcı da il dışından misafirlerinin Palandöken'e kayak yapamaya geldiğini ve dağdaki kar kalitesini çok beğendiklerini dile getirdi.

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