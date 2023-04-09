Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Pirali Akkeran Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda Murat ve Davut Y. yaralandı.

Horasan Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erzurum'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olaya ilişkin E.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, şüpheli Emrah Y. ise güvenlik güçlerince aranıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, söz konusu mahallede ve yaralıların kaldırıldığı hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı.





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