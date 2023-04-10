Erzurum Emniyet Müdürü Tuncer, Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümünü kutladı

ERZURUM (AA) - Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tuncer, mesajında, kuruluşundan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, demokratik hukuk devletinin, Atatürk ilke ve inkılapları ile laik cumhuriyetin teminatı olan emniyet teşkilatının 178. yıl dönümünü büyük onur ve gurur ile kutladıklarını bildirdi.

Türk Polis Teşkilatının anayasa ve yasalardan aldığı yetkilerini, halkın desteği ve sevgisini de yanına alarak bugüne kadar en iyi ve doğru şekilde kullanarak görevini başarı ile yerine getirmeye gayret ettiğine değinen Tuncer, "Emniyet teşkilatımız kurulduğu günden bugüne yüce ulusumuza polislik mesleğinin getirdiği onur ve disiplin içerisinde kanun hakimiyetini sağlayarak, adalet, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerinden asla ayrılmadan, gece gündüz hizmet etmenin bilincinde ve gayreti içerisinde olmuştur." ifadesini kullandı.

Erzurum'un huzur ve güven şehri olmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tuncer, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta 11 ilimizde yaşanan depremler nedeni ile ülke olarak zor günler geçirdiğimiz ve millet olarak birlik ve beraberliğe azami ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, Türk Polis Teşkilatı olarak deprem bölgesinde başta güvenliğin ve huzurun tesis edilmesi olmak üzere vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda özverili çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kuruluşumuzun 178. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz vatanımızın her türlü iç ve dış tehlikelere karşı müdafaasında canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anarken, hatıralarını ebediyen taşıyacağımızı gururla ifade ediyorum."

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