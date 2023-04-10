Erzurum'da zabıta ekipleri market ve fırın denetimi yaptı

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ERZURUM (AA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentteki market ve fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Ruhsat Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki fırın ve marketlere yönelik denetimlerde gramaj ve etiket kontrolü yaptı.

Ekipler denetimlerde, gıda üretimi ve işyerlerinde çalışan personelin bone, eldiven ve önlük kullanımı, çöp kabı bulundurma, fırın bacalarında standartlara uygun kurum tutucu filtre bulundurma, periyodik temizlik ve yangın tüpü gibi alanları inceledi.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında market raflarını tek tek inceleyen ekipler, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliğinden kaynaklı konularla ilgili bazı market ve fırınlara cezai işlem uyguladı.

Yetkililer, market ve fırınlarda olası bir durum karşısında vatandaşların "ALO 153" numaralı şikayet hattını arayabileceklerini bildirdi.

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