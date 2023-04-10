ETÜ, Sudan'daki Bahri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ, Sudan'daki Bahri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

AA

ETÜ, Sudan'daki Bahri Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Sudan'da eğitim veren Bahri Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlükte düzenlenen toplantıya, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Rahmetullah'ın yanı sıra her iki üniversitenin rektör yardımcıları ile üst düzey yöneticiler katıldı.

Üniversiteler arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, akademisyen ve personel ile lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi, akademik bilgi ve materyal alışverişi, araştırma faaliyetlerine ve yayınlar ile konferanslara ve akademik toplantılara katılım gibi konularda mutabakata varıldı.

Rektör Çakmak, protokolün ülkeler arasındaki işbirliği köprüsünün gelişimine katkı sunacağına ve her iki üniversitenin de bilgi birikimleri, teknik imkanları ve kültürel zenginliklerinin paylaşımı noktasında önemli bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Protokolün her iki üniversite için de hayırlı olmasını dileyen Rektör Rahmetullah ise misafirperverliklerinden ötürü Çakmak ve ekibine teşekkür etti.

Toplantının ardından konuklarını üniversite bünyesindeki Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kristal Girişimcilik Merkezi, Mucitpark Bilim ve Fikir Atölyesine götüren Çakmak, Sudanlı heyete buralarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da zabıta ekipleri market ve fırın denetimi yaptı
YEREL HABERLER Erzurum'da zabıta ekipleri market ve fırın denetimi ...
Erzurum'da 333 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Erzurum'da 333 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Erzurum Emniyet Müdürü Tuncer, Türk Polis Teşkilatının 178. yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Müdürü Tuncer, Türk Polis ...
Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Otomobilde otururken yüzünden vuruldu, 12 gün sonra ...
Şehir hastanesinde unutulan binlerce kimlik ve banka kartı sahiplerini bekliyor
YEREL HABERLER Şehir hastanesinde unutulan binlerce kimlik ve banka ...
Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 ...
Sezonu ilk açan Palandöken'de kayak keyfi nisanda da devam ediyor
YEREL HABERLER Sezonu ilk açan Palandöken'de kayak keyfi nisanda da ...
GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu açıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kar ve tipi nedeniyle kapatılan ...
Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Erzurum'da kar ve tipi yüzünden 42 mahalle yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Erzurum'da kar ve tipi yüzünden 42 mahalle yolu ...
Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü
YEREL HABERLER Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla ...
Erzurum'a nisan karı
YEREL HABERLER Erzurum'a nisan karı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.