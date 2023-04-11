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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde obeziteyle mücadele polikliniği açıldı

AA

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde obeziteyle mücadele polikliniği açıldı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde genel cerrah, endokrin, dahiliye ve diyetisyenin görev yaptığı "Obezite Polikliniği" açıldı.

Hastanenin genel cerrahi kliniği bünyesinde açılan obezite polikliniğinde, Erzurum ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından "şişmanlık" ve "fazla kilo" gibi problemi olanlara hizmet verilecek.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Genel Cerrah Doç. Dr. Erdem Karadeniz ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Kartal'ın yanı sıra endokrin ve diyetisyenden oluşan ekibin görev yaptığı poliklinikte, hastaların öncelikle diyet ve egzersizlerle zayıflatılması sağlanacak.

Bu şekilde zayıflayamayan ve vücut kitle endeksi ameliyat için uygun hastalar ise alanında uzman ekip tarafından ameliyatla fazla kilolarından kurtulacak.

Polikliniğin açılışında konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ali Ahıskalıoğlu, obezitenin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Obezite; hipertansiyon, diyabet, kanser ve börek hastalığı gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor. Diyetisyen, endokrinolog ve obezite cerrahi ekibiyle multidisipliner yaklaşımla hizmet verilecek poliklinikte bölgedeki obez hastaların yardımına koşacağız." dedi.

- "Dünyada yaklaşık 650 milyon obez insan var"

Prof. Dr. Akçay da şişmanlığın, dünyanın problemi olduğunu belirterek, hareketsizlik, yüksek kalorili fast-food gibi gıdaların tüketilmesi nedeniyle dünyada obez sayısının çoğaldığını vurguladı.

Erişkin ve çocuklardaki obezitenin önemine dikkati çeken Akçay, "Dünyada yaklaşık 650 milyon obez insan var. Obeziteyi vücut kitle endeksiyle değerlendiriyoruz. Kişinin kilosunu, boyunun metre cinsinden karesine böldüğümüzde bu oran 30'ün üzerine ise obez, 40'ın üzerinde ise morbit obez, yani hastalık derecesinde." diye konuştu.

Akçay, obeziteye karşı diyet ve egzersizin önemli olduğuna işaret ederek, "Diyet ve egzersizle zayıflamıyorsa, vücut kitle endeksi 40 ya da 35'in üzerinde olup şişmanlığa bağlı hipertansiyon, kalp damar, tip 2 diyabet, eklem ve uyku aknesi gibi yandaş şikayetleri ve sorunları olanlara kliniğimizde güncel ameliyatlar yapıyoruz. Mide balonu da tedavi seçenekleri arasında." ifadelerini kullandı.

Ameliyatların yanı sıra uzman endokrin ve diyetisyenler yardımıyla obez hastaların zayıflamalarına yardımcı olacaklarını belirten Akçay, kliniklerinde vücut kitle endeksi 30-35 arası olup özellikle ilaçla şeker hastalığı kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet hastalarına da diyabet cerrahisi uygulandığını sözlerine ekledi.

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