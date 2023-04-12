Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 232,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 227,73 240,00 232,12 HTS Kuru soğan Kg 15,00 15,00 15,00 HTS Tereyağı Kg 195,00 195,00 195,00 HTS Patates Kg 16,00 16,00 16,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

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