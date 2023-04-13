Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 241,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 234,00 260,00 241,47 HTS Tavuk eti Kg 44,00 70,00 52,74 HTS Buğday Kg 6,00 6,00 6,00 HMS Bal süzme Kg 100,00 100,00 100,00 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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