Erzurum'da annesini öldürüp babasını yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde annesini öldürüp babasını ağır yaralayan üniversite öğrencisi genç adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Kadir Kayveni Caddesi'ndeki bir sitede dün annesi S.K'yi (57) bıçakla öldürüp babası N.K'yi (62) de ağır yaralayan üniversite ikinci sınıf öğrencisi A.Y.K'nin (25), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.