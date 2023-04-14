Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında tereyağının kilogramı 168,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Tereyağı Kg 168,30 168,30 168,30 HTS Yağlı peynir Kg 73,33 103,00 80,62 HTS Et büyükbaş Kg 130,00 130,00 130,00 HMS İnek sütü Kg 8,00 10,03 8,84 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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