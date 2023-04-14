Erzurum'da depremzede çocuklar MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesinde eğitim görecek

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce imzalanan protokol kapsamında, kentteki depremzede çocuklar MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesinde eğitim görecek.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlenen işbirliği imza törenine, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz’un yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ile Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi Koordinatörü Öğr. Gör. Ali Necip Nursoy katıldı.

Protokol kapsamında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonucunda Erzurum’a gelerek eğitime devam eden 2 ila 7. sınıf aralığındaki öğrencilere ETÜ’nün inovasyon merkezlerinden MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesinde eğitim verilmesi amaçlanıyor.

Dönem sonuna kadar Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan depremzede çocuklar, 24 kişilik gruplar halinde haftada 2 gün ETÜ Bilim ve Fikir Topluluğu öğrencilerinden robotik kodlama, sanal gerçeklik, ahşap atölyesi ve 3 boyutlu modelleme atölyelerinde ders alarak gözlem ve uygulama yapma şansı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çakmak, protokol ile Erzurum'daki depremzede çocukların eğlenerek öğreneceklerini belirterek, "Çocuklarımıza bir nebze olsun fayda sağlayabilmek ve bilimsel farkındalıklarını artırabilmek için üniversitemizde ağırlayacağız. Yaralarımızı ülkece sarmaya devam ettiğimiz bugünlerde böylesine önemli işbirliğinin hayata geçirilmesinde ve gönüllü olarak eğitmenlik yapacak ETÜ Bilim ve Fikir Topluluğu öğrencilerimize teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kagusuz da protokolün depremzede çocuklar için faydalı olacağını belirtti.

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