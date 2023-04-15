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Yeni Azerbaycan Partisi heyeti Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

AA

Yeni Azerbaycan Partisi heyeti Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

ERZURUM (AA) - Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Tahir Mirkişili ve beraberindeki heyet, Erzurum'da ziyaret ve temaslarda bulundu.

Erzurum'da tarihi ve turistik alanları ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla sohbet eden heyet, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, burada yaptığı konuşmada, hafta için yapılan milletvekili tanıtımının ardından AK Parti olarak sahaya inildiğini söyledi.

Seçimlere kısa bir süre kaldığını belirten Küçükoğlu, "Tabii ki 30 günlük bir süremiz var, bu süre içinde gidilmedik ilçe, mahalle ve köy bırakmayacağız, şu anda 6 milletvekili adayımız ve partililer hep birlikte çalışacak." dedi.

Küçükoğlu, YAP üyelerinin iki günlük program için Erzurum'a geldiklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in partisinin yönetimi ve milletvekilleri aramızdalar, bu program şu anda Türkiye'de 7 bölgede, 7 ilde aynı anda yapılmakta bu ziyaretler, kardeşlik ziyaretidir." diye konuştu.

YAP Yönetim Kurulu Üyesi ve Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Tahir Mirkişili, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Erzurum'a geldiklerini, ziyaretin ramazan ayında bir kardeşlik seferi olduğunu ve her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Mirkişili, YAP'ın AK Parti'nin müttefiki olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye'nin sevinci bizim sevincimiz, Türkiye'nin kederi bizim kaderimizdir. Biz bir millet iki devletiz. Türkiye son 20 yılda yaptıklarıyla tüm Türk dünyasını ayağa kaldırdı. Bizim arzumuz olan daha büyük olalım, daha güçlü olalım. Tüm dünyada sözümüz geçsin istiyoruz. 30 yıl işgal altında olan topraklarımızı kurtardık. Biz bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve milletinin daima desteğini yanımızda hissettik. Bundan sonra da Azerbaycan önceden olduğu gibi Türkiye'nin har zaman yanında olacaktır. Biz bir millet, iki devlet olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik."

Mirkişili, Erzurum'da vatandaşlarla sohbetinde Azerbaycan sevgisini gördüğünü anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bizim evlerimizden her birinde Azerbaycan bayrağının yanında Türk bayrağı da var. Biz Azerbaycan olarak Türkiye'nin her zaman daha güçlü olmasını istiyoruz. Çünkü etrafımızda hep savaş oluyor. Türkiye-Azerbaycan burada sabit bir adadır. Bölgede olan halkların en büyük arzusu bizleredir. Biz tarihte de hep bu rolü oynadık. Biz düşünüyoruz ki Azerbaycan ve Türkiye olarak biz eminiz ki daha doğru seçim yaparak Türkiye halkı büyük halktır. Tarihin çetin dönemlerinde doğru seçim yaparak devletine sahip çıkmayı başarmıştır. İnanıyoruz ki bu seçimlerden sonra Türkiye ta İstanbul'dan başlayarak Kırgızistan'a kadar olan geniş bir alanda biz insanları mutlu edecek, adaletli olacak ekonomi daha güçlü olacak aynı zamanda teknoloji ve insan kaynaklarının ilerlediği büyük bir coğrafyaya söz sahibi olacak bir dünya yaratacağız. Biz bu mesajları insanların gözünde de gördük."

Toplantıya, YAP Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Elşat Mirbeşir, Milletvekili Kamile Hanım Aliyava, Anar Mammadov ve Bakü Hatai İlçe Başkanı Vügar Rehimzade ile AK Parti'liler katıldı.

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