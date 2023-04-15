AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Erzurum'da konuştu:

ERZURUM (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "14 Mayıs'ta inşallah Cumhurbaşkanımız rahatlıkla kazanacak, Cumhur ittifakı çoğunluğu sağlayıp iktidara gelecek hiç merak etmeyin." dedi.



Çeşitli programlar için Erzurum'a gelen Demiröz, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.



Burada konuşan Demiröz, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve yönetimine yeni görevinde başarılar diledi.

Teşkilat olarak aylardır, günlerdir 14 Mayıs'a hazırlandıklarını ifade eden Demiröz, "14 Mayıs önemli bir gün, asrın seçimi denilecek kadar önemli. Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar yaptığı 20 yıldan fazla bu hizmet, dünyadaki bazı güç odaklarını rahatsız ediyor. Onlar yıllardır önünü kesmeye çalışıyor çünkü Türkiye şuanda bölgesinde güç olan devlet ve bu gücü dünyada güç olma yolunda ilerletiyor." dedi.



Demiröz, program dahilinde Doğu'daki çoğu ile gideceğini belirterek, bir araya geldiği partilileri motive edip eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi.



Erzurum'un AK Parti'yi yıllardır desteklediğini ve en çok AK Parti'ye oy veren muhafazakar şehir olduğunu anlatan Demiröz, "14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yüksek oyla inşallah seçeceğiz. Türkiye'nin gelecek yüz yıllarını şekillendirecek bu seçim başarıyla geçecek ve AK Parti inşallah iktidar olarak ülkeyi yönetmeye devam edecektir." diye konuştu.



Demiröz, esnaf ziyareti sonrası kentteki depremzedelerle iftarda buluşacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız seçimleri rahatlıkla kazanacak, Cumhur ittifakı çoğunluğu sağlayıp iktidara gelecek, hiç merak etmeyin. Çok şey yapıldı. Türkiye bir dünya lideri ile çalışıyor, Erdoğan eğer bu ülkenin başında olmasaydı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerdeki sıkıntılar bile aylarca aşılacak gibi değildi. Ekonomik sıkıntılar, pandemiden dolayı sıkıntılar oldu, seller, depremlerden sıkıntılar oldu ama 85 milyon insan kenetlendi, bırakın 85 milyonu gönül coğrafyamızdaki bütün ülke ve toplumlar el birliğiyle bu ülkenin varlığını ve 50-60'a yakın ülkenin hamiliğini yapan hem Erdoğan'ı hem de Türkiye’yi desteklediler Allah hepsinden razı olsun."









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