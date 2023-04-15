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Erzurum'da çocuklar Karagöz ile Hacivat'ın gösterileriyle eğlendi

AA

Erzurum'da çocuklar Karagöz ile Hacivat'ın gösterileriyle eğlendi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da aralarında depremzedelerin de olduğu çocuklar, Karagöz ile Hacivat'ın gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Palandöken Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı’nın aynı güne gelmesi dolayısıyla kutlamalarını bir hafta önceden yaptı.

Çocuklara iki güzel bayramı bir arada kutlatmak isteyen Palandöken Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde "Ramazan Sevinci Çocuk Şenliği" programı düzenledi.

Depremzede olanların da aralarında bulunduğu çocukların katıldığı programda, 700 yıllık Anadolu geleneği olan gölge oyunu Hacivat-Karagöz oyunu sergilendi.

Çocuk bandosu konseri, çizgi karakterler gösterisi yapan etkinlikte, Horoz şekeri ikram edilen çocuklar özellikle Karagöz ile Hacivat'ın esprileriyle eğlendi.

Palandöken Belediyesi Başkanı Muhammet Sunar, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramını kutladığını belirterek, "Bugünün küçükleri yarının büyükleri çocuklar için daima etkinliklerimiz sürecektir." dedi.

Program sonrası çocuklara çeşitli hediyeler armağan edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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