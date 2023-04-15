Erzurum'da MHP'nin milletvekili adayları tanıtıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) milletvekili adayları düzenlenen iftar programında tanıtıldı.



Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’ndeki iftar programına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, MHP Erzurum milletvekili adayları Kamil Aydın, Muhammet Hanifi Macit, Ömer Haluk Pirimoğlu, Naim Karataş, Mehmet Musa Çakır ve Sinan Demircioğlu katıldı.

Programda konuşan Sekmen, Türk milleti olarak milli ve manevi değerlere çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Cumhur ittifakı olarak 14 Mayıs akşamı zafere gideceklerini belirten Sekmen, "Ülkemizin etrafı içten dıştan kuşatılmış. Dış ve iç güçler el ele vererek aziz milletimizi ve devletimizi imha etmenin gayreti içerisindeler. Ama Cumhur İttifakı olarak el ele verip bütün bu oyunları bozacağız. 14 Mayıs akşamı Allah’ın izniyle Cumhur ittifakı olarak gerekeni yapacağız." dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül ise 14 Mayıs’taki seçimlerinin hak ile batılın mücadelesi olduğunu, bu seçimin sadece Türkiye’yi değil, milletin ferasetini, birlikteliğini, duruşunu ve kudretini hazmedemeyenleri de ilgilendirdiğini ifade etti.

Bu seçimlerin mazlum coğrafyaların kurtuluş mücadelesi ve bekası da olduğunu aktaran Yurdagül, "Dinimizle, devletimizle derdi olanlara, zafer rüyası görüp her türlü fitne ile senaryo yazanlara, Fatih'in dahi topuyla Bizans surlarını dövdüğü gibi SİHA’larımızın dağlarda teröristlerin başlarını ezdiği gibi 14 Mayıs günü bizler de gerekli cevabı sandıkta misliyle vereceğiz." diye konuştu.

Yurdagül, Millet İttifakının Selahattin Demirtaş’ın terörist olduğunu dile getirmediğini ve PKK’nın ön bürosu olan HDP’nin gizli ortağı olduğunu kaydetti.

Millet İttifakı ve milletvekili adaylarını sert şekilde eleştiren Yurdagül, şöyle devam etti:

"Altılı ihanet masasına Allah fırsat vermesin. Türk bayrağına, Türk devletine düşmanca 'Cumhur İttifakı gitsin de Kandil Ankara’ya gelsin' diyen ihanet odaklarısınız. Teröristbaşı Apo’ya güzelleme dizen hainlerin hamisi ihanetçilersiniz. O kadar yüzsüzleştiniz ki Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu şehit eden şerefsiz, namussuz Nurullah Semo’ya burs veren bir alçağı listelerinize koyacak kadar gözü kararmış ve kazanmak için her yolu mubah sayan temelsiz, haysiyetsiz ve alçaksınız. Ülkücüler sizin bu ihanetlerinizi unutmayacak ve ahirete dek tüm şehitlerin ve gözü yaşlı anaların ahı ile yüzünüz gülmeyecektir."

Konuşmaların ardından milletvekili adayları tanıtıldı ve toplu fotoğraf çektirildi.

Ayrıca programda partisinden istifa eden eski İYİ Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Dumlu ve beraberindeki yaklaşık 200 kişi ile Türkiye Değişim Partisi eski Erzurum İl Başkanı Kemal Karakaş ve beraberindeki 40 kişi MHP'ye katıldı.

Toplantıda, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül'ün göreve geldiği günden bugüne çeşitli partilerden MHP'ye yaklaşık 5 bin üye kaydı yapıldığı belirtildi.





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