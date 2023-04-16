Erzurum'da kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Eleşkirt yolu Haydarlı Mahallesi yol ayrımında, Fetullah Babarhan idaresindeki 34 BLB 615 plakalı kamyonet takla attı.

Kazada sürücü ve Sulhattin Babarhan ile İsa Babarhan yaralandı.

Sıkıştıkları araçtan vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.