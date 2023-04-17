Erzurum Ticaret Borsası

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 288,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|276,00
|300,00
|288,34
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|206,00
|206,00
|206,00
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|95,00
|95,00
|95,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|80,00
|92,00
|87,65
|HTS
|Patates
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış