Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında, büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 288,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 276,00 300,00 288,34 HTS Tereyağı Kg 206,00 206,00 206,00 HTS Kaşar peyniri Kg 95,00 95,00 95,00 HTS Yağlı peynir Kg 80,00 92,00 87,65 HTS Patates Kg 30,00 30,00 30,00 HTS Kuru soğan Kg 25,00 25,00 25,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış



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