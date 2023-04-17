Erzurum'un yöresel lezzetleri ramazanda depremzedelerin sofralarında yer aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un yöresel ürünleri ramazan ayı boyunca depremzedelerin iftar ve sahur sofralarında yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı ürünler, Palandöken Kaymakamlığı desteğiyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illere gönderildi.

Yöresel lezzetler, deprem bölgesinde kurulan iftar ve sahur sofralarında vatandaşlara ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaptığı yazılı açıklamada, Turizm Haftası'nın her yıl yemek yarışmaları, folklor gösterileri gibi etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Bu yıl deprem nedeniyle bu etkinliklerin iptal edildiğini belirten Almaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle tüm müzikal ve eğlence türü etkinlikler iptal edilip onun yerine Erzurum lezzetinin depremzedelere ulaştırılması amacıyla bir dizi hazırlık yapıldı. İftar ve sahur sofralarına Erzurum'un kadayıf dolması, ketesi, hamur tatlıları ve kahvaltılık ürünler hazırlanarak gönderildi. Ramazanın ilk gününden itibaren her hafta bu ürünler hazırlanarak Palandöken Kaymakamlığımız vasıtasıyla Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya'ya gönderildi. Görev alan personeller, esnaflarımız ve kaymakamlığımız çok ciddi katkılar sağladı. Böylece yaraların sarılmasında bir nebze de olsa etki yapmış olduk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.