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Depremzede çocukların bayramlıkları olgunlaşma enstitüsünün gönüllü usta öğreticilerden

AA

Depremzede çocukların bayramlıkları olgunlaşma enstitüsünün gönüllü usta öğreticilerden

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Erzurum Olgunlaşma Enstitüsünde görevli usta öğreticiler, kendi imkanlarıyla aldıkları malzemelerle deprem bölgesindeki çocuklar için bayramlık kıyafet hazırlıyor.

Enstitüde görevli usta öğreticiler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından depremzedelere yardım için gayretle çalışıyor.

İlk başlarda uyku tulumu, eşofman, pijama takımı ve kıyafetler diken enstitü görevlileri, depremzede çocukların bayramlıkları için için harekete geçti.

Kendi temin ettikleri malzemelerle bayramlıklar hazırlayan giyim bölümündeki usta öğreticiler, erkekler için tişört, pantolon, gömlek, kızlar içinse elbise, bluz, etek ve jile dikti.

Bayramlıkların yanında küçük hediyeler hazırlayan el sanatları bölümündeki öğreticiler ise kalem kutusu ve çantaların içlerini bayram şekerleri ile doldurarak katkıda bulundu.

El emeğiyle yapılan hediyelerin yanında iç çamaşırı da konularak hazırlanacak 400 paket, çocuklara dağıtılmak üzere deprem bölgesine gönderilecek.

- "İnşallah bayrama yetiştireceğiz"

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, 6 Şubat'ın Türkiye için zor bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Süreç içerisinde enstitüler olarak çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Taşbaşı, "Önümüz bayram. Çocukları sevindirelim diye düşünürken, Genel Müdürlüğümüzle toplantıda çocuklarımız için kıyafetler dikelim diye düşündük. Kurumumuzda 15 kişilik bir ekip bu iş için hızla çalışıyor. İnşallah bayrama yetiştireceğiz ve derdimiz çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek." dedi.

Taşbaşı, rutin işleri olan usta öğreticilerin gönüllü olarak çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"El sanatları bölümündeki arkadaşlar erkek çocuklara kalem kutusu, kız çocuklara da çanta yaptı. Hem dış kıyafetleri etek, bluz, tişört, şort, pantolon ve gömlek hem de iç çamaşırlarına varıncaya kadar paket hazırlamaya çalışıyoruz. Buradaki ekibimiz kesiminden en son paketlemesine kadar gönüllü ve görevli olarak çalışıyor. Ekip halinde derdimiz oradaki çocuklarımızı bir nebze olsa mutlu edebilmek."

Depremzedelerin acılarını derinden yaşadıklarını ifade eden Taşbaşı, "Onları mutlu edebilmek, yüzlerini güldürebilmek adına bayramlıklarını hazırladık. Evet belki onların dertlerini kapatmayacak, belki çok fazla onları motive etmeyecek ama küçük de olsa yüzlerini güldürebileceğimize inanıyoruz." dedi.

Taşbaşı, şunları kaydetti:

"Depremde insanlar canlarını, sevdiklerini, dostlarını ve akrabalarını kaybettiler ama bunun yanı sıra birçok hatırayı ve evleriyle beraber belki geçmişlerini kaybettiler. Bayramlar bizim için çok önemli ve kültürümüzde çok yeri var, bayramlıkların da çocuklar için çok önemi var. Belki onlar için ilk hatıraları olacak. Biz de bu şekilde mutlu edebiliriz diye düşündük."

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