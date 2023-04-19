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Erzurum'da gönüllüler, 16 yıldır ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına sıcak yemek veriyor

AA

Erzurum'da gönüllüler, 16 yıldır ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına sıcak yemek veriyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'da ramazan ayında cami cemaatinin malzemesini kendi imkanlarıyla alıp gönüllülerin de desteğiyle pişirdiği günlük 400 kişilik yemek, 16 yıldır ihtiyaç sahiplerinin sofralarına dağıtılıyor.

Merkez Yakutiye ilçesindeki Aşağı Mumcu Camisi İmam Hatibi Hüseyin Çelebi ve müezzin Hasan Yeşilkent 16 yıldır, ramazanlarda cami cemaati ve hayırseverlerin yardımıyla toplanan gıdalarla, ihtiyaç sahipleri için yemek hazırlıyor.

Caminin yemekhanesinde sahurdan önce gönüllü gençler ve mahalleli, patates ve soğan gibi ana yemek malzemesini hazırlıyor. Cemaatten çeşitli meslek guruplarından kişiler de gün içinde yemekleri pişirip sonra da salata ve tatlı yapıyor.

Günlük yaklaşık 400 kişilik 4 çeşit yemeğin dağıtıldığı camide, ayrıca öğrencilere burs verilip ihtiyaç sahibi ailelere de yardım ve gıda kolileri dağıtılıyor.

- Her ramazan iftar için kazanlar kaynıyor

Aşağı Mumcu Camisi İmam Hatibi Hüseyin Çelebi, AA muhabirine, 2007'de cami cemaatinin teklifi üzerine iftar sofrası kurmaya karar verdiklerini söyledi.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir" hadisini şiar edindiklerini aktaran Çelebi, "Mahalleli, esnaf, cami cemaati ve komşuların yardımıyla sadece cami merkezli olarak iftar sofrasına başladık. 16 yıldır aralıksız günlük 350-400 kişilik iftar veriyoruz. İhtiyaç sahibi aileler yemeklerini alıp gidiyorlar." dedi.

Çelebi, iftar yemeğinin yanı sıra yaklaşık 200 aileye zekat, gıda, kömür ve odun yardımları ile öğrencilere burs verildiğini, cemaatin gıda eksiğini tamamladığını ve erzak dolabının hiç boşalmadığını belirti.

Caminin müezzini Hasan Yeşilkent ise yemeklerin özenle hazırlandığını belirterek, "Cemaatimizle hayır işini gönül rızasına dayalı yapıyoruz. Evimize aldığımız erzak neyse onun gibi, hayır sahiplerinin getirdiği malzemelerle ihtiyaç sahiplerine yemek hazırlıyoruz."

- "16 yıldır bu yardımları yapıyoruz"

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı ve cami derneğinin yönetim kurulu üyesi eczacı Erdal Güzel de burasının fonksiyonunu yerine getiren ender camilerinden birisi olduğunu söyledi.

Hz. Resulullah döneminde camilerin sosyal yönleriyle bilindiğini anlatan Güzel, "Bu güzel geleneği sürdürmek için cemaatimiz, imamımız, müezzinimiz ve esnafımızla bu serüvene girdik, çok başarılı olduk. Kimseyi incitmeden geleneğimizin emrettiği doğrultuda 16 yıldır bu yardımları yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Güzel, ramazan haricinde kuran kursu öğrencileriyle farklı spor aktiviteleri ve kültürel geziler yaptıklarını bildirdi.

Özel işlerini bir tarafa bırakıp ramazan boyunca camiye yardıma gelen aşçı Abdullah Sever ile elektrik ustası Siyami Arzık da uzun yıllardır böyle bir hizmette bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

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