Erzurum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Emin A, bıçakla M.E.A. ile H.T'yi yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinden geçen bir sağlık personelinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

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