Doğu Anadolu'da bayram namazı kılındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabahın erken saatlerinde kentteki camilere akın etti.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Lalapaşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, bayram namazını kılarak ülkenin selameti için dua etti.

Vatandaşlar namaz sonrası bayramlaştı.

- Ardahan

Ardahan'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Serhat Ulu Camisi'nde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

- Kars

Kars'ta da Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

Evliya Camisi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde, Kars Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın, İl Müftüsü Hamza Bayram, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve AK Parti Kars milletvekili adayı Adem Çalkın, vatandaşlarla bayramlaştı.

- Ağrı

Ağrı'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camilere giden vatandaşlar, namaz kıldı.

Ulu Camisi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Namazın ardından AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Belediye Başkanı Metin Karadoğan, vatandaşlarla bayramlaştı.

Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da da Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

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