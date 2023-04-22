Vali Memiş, Hatay'da depremzedelerle bayramlaştı

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ERZURUM (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'da, lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, afetzede ailelerle bayramlaştı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkımın yaşandığı Hatay'da, Ramazan Bayramı nedeniyle çadır ve konteyner kentleri ziyaret eden Memiş, ailelerle görüştü.

Antakya ilçesi Gökçegöz ve Akcurun mahalleleri ile İGA konteyner kent, Aydın Valiliği kıl çadır kampüsü ve Pazaryeri çadır kentine giden Memiş, ailelerin bayramını kutladı.

- Erzurum ekibi enkazdan 560 kişiyi kurtardı

Vali Memiş, devlet olarak ilk günden beri bölgede olduklarını ve yaraların sarılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Kendisinin de 70 gündür koordinatör olarak Hatay'da bulunduğunu hatırlatan Memiş, "Felaketin ardından Erzurum'dan yola çıkan arama ve kurtarma ekipleri, ivedilikle bölgeye intikal etti ve toplamda 560 vatandaşı enkazdan kurtardı. Ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza gelen yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memiş, depremlerde yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi.







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