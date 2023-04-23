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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Kayak Merkezi, 3 ayda yaklaşık 118 bin kişiyi ağırladı

AA

Palandöken Kayak Merkezi, 3 ayda yaklaşık 118 bin kişiyi ağırladı

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Kayak merkezleri arasında sezonu erken açıp geç kapatan Palandöken, ocak-mart döneminde yurt içi ve dışından yaklaşık 118 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

Bu sezonun başında kar yağışı olmamasına rağmen önceki dönem depolanan kar ve suni karlama sistemi sayesinde kayakseverlere aralık ayında pistlerini açan Palandöken, yurt içinin yanı sıra farklı ülkelerden misafirleri ağırladı.

Pistlerinde halen kayak yapanların bulunduğu Palandöken, kar kalitesi, uluslararası standartlarda güvenli ve uzun pistleri, 4-5 yıldızlı otellerde konaklama imkanı ile şehir merkezi ve havalimanına çok yakın mesafede bulunmasıyla ziyaretçilerin yoğunlukla tercih ettiği merkezler arasında geliyor.

Palandöken, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle rezervasyon iptallerine rağmen yılın ilk 3 ayında yurt içi ve dışından yaklaşık 118 bin kişiyi misafir etti.

Kayak merkezinde sezon, nisan ayının son günlerine kadar devam ediyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, AA muhabirine, bu yıl kayak sezonuna aralıkta başlanmasına rağmen olumsuzluklar nedeniyle tam istenilen verimliliği alamadıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'deki birçok kayak merkezindeki turist sayısını etkilediğini belirten Şenol, normalde şubat ayında Palandöken'in dolu olduğunu, depremler nedeniyle söz konusu ayda düşüş yaşandığını, yurt içi ve dışından birçok rezervasyonun iptal edildiğini kaydetti.

Şenol, buna rağmen Erciyes, Uludağ ve Kartalkaya gibi kayak merkezlerine göre Palandöken'de daha çok yerli ve yabancı misafir ağırlandığını anlattı.

- Her bütçeye hitap eden konaklama imkanı

Palandöken Kayak Merkezi'nin konaklama tesislerindeki yatak sayısının 4 binin üzerinde olduğunu ifade eden Şenol, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi otellerinin yanı sıra 4-5 yıldızlı ve butik oteller ile her bütçeye hitap eden konaklama imkanı bulunduğunu belirtti.

Kayakseverler için Palandöken'in bir şans olduğuna dikkati çeken Şenol, şöyle devam etti:

"Depremler ve yağış azlığı nedeniyle istenilen verimliliğe ulaşamadık ama diğer kayak tesislerine göre bizdeki konaklama sayısı ve sezonun aralıkta başlayıp nisan sonuna kadar devam etmesi büyük şans. Ocak, şubat ve mart aylarında yaklaşık 8 bin yabancı misafiri ağırladık, bunlar ortalama 3 gece konakladı. Yurt içinden de söz konusu aylarda yaklaşık 110 bin civarında misafir geldi."

Turizmciler olarak yeni yıla ait güzel beklentiler içinde olduklarını belirten Şenol, "Özellikle Palandöken Dağı'ndaki tüm emekçilerin yüzünün güleceğini temenni ediyoruz. Bu yıl en çok Ruslardan talep geldi, sonra Gürcistan, İran ve Orta Doğu'dan misafirleri ağırladık. Yabancı olarak yüzde 50'den fazlası Rusya ve Gürcistan'dan." ifadelerini kullandı.

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Bora Kanber ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Depremlerin ardından rezervasyon iptallerine rağmen çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Kanber, "Öyle bir felaket varken insanlar tatili düşünemedi ama hayat devam ediyor. Hem şehir hem de oteller olarak deprem bölgesine desteklerimiz oldu." diye konuştu.

Kanber, sezon başında yoğunlukla Rusya, ardından Ukrayna, İran ve İngiltere'den misafir ağırladıklarını sözlerine ekledi.

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