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Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrenci depremzedelere yardım istedi

AA

Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan öğrenci depremzedelere yardım istedi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna temsili olarak oturan 4'üncü sınıf öğrencisi Sait Gezmişoğulları, kentte konaklayan depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatı verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu, Aziziye Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Sait Gezmişoğulları'na devretti.

Temsili göreve gelir gelmez Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve kentte konaklayan depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Gezmişoğlulları, ayrıca bilime meraklı olduğunu dile getirerek TEKNOFEST'in kentte yapılması için girişimde bulunulmasını istedi.

Gezmişoğulları'nın sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talebi üzerine Genel Sekreter Zafer Aynalı, konuyla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını ve sona gelindiğini söyledi.

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Gezmişoğulları'na çeşitli hediyeler verdi.

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