Erzurum'da Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna oturan öğrenci sosyal faaliyetlerin artırılmasını istedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna temsili olarak oturan 4'üncü sınıf öğrencisi, Nursima Kiseli, okullardaki kütüphane ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılmasını talep etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu Kazım Yurdalan Toki İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Nursima Kiseli'ye devretti.

Kaygusuz, temsili göreve gelen Kiseli'ye kentteki eğitim sistemi hakkında bilgi verdi.

Kiseli ise 23 Nisan'ı çocuklara hediye eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti. Kiseli, okullarında kütüphane ihtiyacının karşılanması, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılmasını istedi.

Kuygusuz, Kiseli'nin taleplerini haklı bir talep olduğunu belirterek, yeni dönemde bu tür faaliyetleri artırmak için gayret göstereceklerini belirtti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.