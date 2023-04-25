Erzurum'da "5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 5. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu işbirliği ile Palandöken Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan turnuvaya, 88 ilkokul ve 89 ortaokuldan 177 öğrenci katıldı.

İlçelerinde birinci olan ilkokul öğrencileri mangala, küre, q-bitz, pentago ve equilibrio, ortaokul öğrencileri ise mangala, küre, pentago, reversi ve kulami kategorilerinde yarışacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, turnuvanın açılışında, her yıl birbirinden farklı bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlediklerini bildirdi.

Erzurum'da başarıyı artırma programı çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklediklerini ifade eden Kaygusuz, "Bu bağlamda il ve ilçelerimize eylem planlarını hazırlayıp gönderdik. Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak için çeşitli eğitimler düzenledik. 2019 yılından bugüne kadar Erzurum'da bulunan 3 bin öğretmenimize okul ve zeka oyunları eğitimi verdik." dedi.

Öğretmenlerin, öğrencilere akıl ve zeka oyunları eğitimi verdiğini dile getiren Kaygusuz, "Bu eğitimler sayesinde binlerce öğrencimiz bilişsel gelişimleri açısından önem arz eden okul ve zeka oyunlarıyla tanışmış oldu. Bütün ilçelerden buraya katılım sağlanması bizi gururlandırdı. 2019 yılında 7 ilçe ile katılım sağlanırken bugün 20 ilçeden 88 ilkokul ve 89 ortaokul öğrencimiz olmak üzere 177 öğrenci turnuvaya katıldı." diye konuştu.

Kaygusuz, yarışmaya katılan öğrencilerin gönüllerin birincisi olduğunu, turnuvada dereceye girecek öğrencilerin ise Türkiye finallerinde Erzurum'u temsil edeceğini söyledi.

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