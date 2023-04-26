Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, resmi antrenmanlarla başladı

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ERZURUM (AA)- Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, resmi antrenman bölümüyle start aldı.

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride gerçekleştirilecek şampiyonaya; Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 110 kadın ile 107 erkek olmak üzere 217 sporcu katılıyor.

Federasyon yönetim kurulu üyesi Naci Korucu, AA muhabirine, faaliyet programları kapsamında 30 Nisan Pazar gününe kadar sürecek Short Track Türkiye Şampiyonası'nın bugün itibarıyla resmi antrenmanlarla başladığını söyledi.

Organizasyonda sporcuların elinden geleni yapacağını ifade eden Korucu, "7 ilden 110 kadın ve 107 erkek olmak üzere 217 sporcu şampiyona katılacak. Yarın saat 09.00'da yarışmalarımız başlayacak. Pazar günü ödül töreniyle sona erecek." dedi.

Korucu, sporcuların yeni rekorlarla sezonu tamamlayacağına inandığını belirterek, "Şampiyonada ülke için bireysel dereceler ve kulüp dereceleri belli olacak. Bu şampiyona, sezonun son yarışı olacak. Ona göre sporcular, milli takım veya diğer kategorilerde yarışmaya hak kazanacak." diye konuştu.





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