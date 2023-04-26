Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağı 195,00 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Et büyükbaş Kg 153,00 191,00 184,37 HMS Tereyağı Kg 195,00 195,00 195,00 HTS Kaşar peyniri Kg 130,00 149,55 140,34 HTS İnek sütü Kg 8,50 13,50 10,35 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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