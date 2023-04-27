Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası başladı

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ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Türkiye Şampiyonası başladı.

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride yapılan şampiyonaya, Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 110'u kadın 217 sporcu katılıyor.



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, AA muhabirine, Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası'nın sezonun son organizasyonu olduğunu söyledi.

Şampiyonada Türkiye'de ilk 8'e giren sporcuların yarıştığını ifade eden Korucu, "Burada derece elde eden ve kendini gösteren sporcular, ileriye dönük daha iyi şartlarda yer bulabileceklerdir." diye konuştu.

Korucu, sporseverleri yarışları izlemek için salona davet etti.

Yarışların yeni başladığını, küçükler ve büyükler kategorilerinde sporcuların olduğunu anlatan Korucu, "Sporcuların derece yapması ve kendini göstermesi bakımından Erzurum buz pisti, müsait bir pist. Sporcuların geleceği konusunda umutlarımız çok fazla. Buraya gelen sporculara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 30 Nisan'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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