Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa Millet Konağı'nın açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

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ERZURUM (AA) - Erzurum’da Yakutiye Belediyesi tarafından yapılan Kazım Karabekir Paşa Millet Konağı'nın açılışı yapıldı.



Kavak Mahallesi'nde 3 katlı olarak planlanan binada, mahalle halkına yönelik dini sohbetlerin ve bilgilendirmenin yapılacağı kültür evi bulunuyor.



Her türlü teknolojik donanıma sahip Gençlik Merkezi’nin yer aldığı binadan, mahallede bulunan öğrenciler de faydalanabilecek.



Taziyeevi ve okuma salonu da yer alan konağın üst katı ise Türkiye Muhtarlar Derneği Erzurum Şubesi'ne tahsis edildi.



Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, açılışta yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden bu yana vatandaşa hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.



Belediyenin çalışmalarından bahseden Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda, herkesin ayağına götürülecek bir hizmet anlayışına sahip olduklarını belirtti.



AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Selami Altınok da seçimlerde partilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.



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