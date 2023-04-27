Atatürk Üniversitesinin akreditasyon başarısı

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tescillenen üniversitelerin akredite program sayıları karşılaştırıldığında, son 1 yıl içinde program akreditasyon sayısını en fazla artıran üniversiteler arasında 2'nci sıraya yükseldiklerini bildirdi.

Çomaklı, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerin verdiği eğitimi göstermek amaçlı, ulusal ve uluslararası çapta bağımsız kurumlardan aldıkları kalite belgesi olarak tanımlanan akreditasyonun Atatürk Üniversitesinde bir kültür haline geldiğini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren başlayan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi doğrultusunda yapılan çalışmaların kısa zamanda karşılık bulduğunu ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar neticesinde, YÖKAK tarafından tescillenen veya YÖKAK’ın tanıdığı akreditasyon kuruluşlarınca üniversitelerin akredite program sayıları karşılaştırıldığında, 208 üniversite arasında 2022 yılında 15'inci sırada olan üniversitemiz bugün itibarıyla 5'inci sıraya, devlet üniversiteleri arasında 2022 yılında 10'uncu sırada olan üniversitemiz, 4'üncü sıraya, araştırma üniversitesi olan 23 üniversite arasında 2022 yılında 8'inci sırada olan üniversitemiz, 3'üncü sıraya, kurumsal akreditasyon alan 23 üniversite arasında 2022 yılında 9'uncu sırada olan üniversitemiz, 4'üncü sıraya, üniversitemiz, son 1 yıl içinde program akreditasyon sayısını en fazla arttıran üniversiteler arasında ise 2'nci sıraya yükseldi."

Çomaklı, sahip olduğu akreditasyon ve kalite politikası ile 2024 yılında Türkiye’deki üniversiteler arasında lisans düzeyinde en fazla program akreditasyonuna sahip olan üniversite unvanını almayı hedeflediklerini belirterek, "3 yıl içinde akredite program sayısını 43’e çıkaran üniversitemiz, YÖKAK tarafından düzenlenecek Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansında 'Yükseköğretimde Değerlendirme ve Kalite Güvencesi' başlığında akreditasyon başarı öyküsünü katılımcılara anlatmak üzere davet edildi. Üniversitemizin akreditasyon yolculuğundaki bu başarıya ulaşmasında koordinatörlük, dekan, program yöneticileri, akademik ve idari personelin bu işe sahip çıkması, inanması, içselleştirmesi, heyecanı ve takım çalışmasına inanması olduğu söylenebilir." ifadelerini kullandı.





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