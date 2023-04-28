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Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası devam ediyor

AA

Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Türkiye Şampiyonası devam ediyor

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short Track) Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride yapılan şampiyonaya, Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 110'u kadın 217 sporcu katılıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'un kış sporların merkezi olduğunu ve buz pateni sporunun da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Türkiye Şampiyonası'na 7 ilden 217 sporcunun katıldığını ifade eden Öztürk, "Short Track Türkiye Şampiyonası bu sezonun en son yarışı. Burada sporcularımızın gösterdiği performans son derece bizi memnun ediyor. Short Track’ta dünya ve olimpiyatlarda Furkan Akar’la aldığımız başarılar bizim için çok önemli ve değerli. Burada umuyorum ki 217 sporcu içerisinde inşallah yeni Furkanlar çıkacaktır." diye konuştu.

Şampiyonada yarışan takım ve sporculara başarılar dileyen Öztürk, "Sporcularımız burada yeteneklerini sergiliyorlar. Burada iyi derecelerin ve Türkiye rekorların çıkması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

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