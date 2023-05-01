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Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AA

Doğu Anadolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum'da, Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendika temsilcileri ve üyeler, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Erzurum Şube Başkanı Şahin Girmenç, burada yaptığı konuşmada, uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde binlerce emekçinin vefat ettiğini ifade eden Girmenç, şöyle konuştu:

"Emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için işsizlik ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için birlik, dayanışma ve beraberlik ruhu ile meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. HAK-İŞ olarak ülkemizi korumak için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizi, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimizi dua ve rahmetle yad ediyoruz."

Girmenç, sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin kaldırılmasını istediklerini belirterek, toplu pazarlık kapsamının genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlüklerin daha ileriye taşınmasını talep etti.

- Kars

Kars'ta Hak-İş Konfederasyonu ve 1 Mayıs Tertip Komitesince etkinlik düzenlendi.

GAMP Konağı yanındaki parkta düzenlenen programda, ilk olarak HAK-İŞ Konfederasyonu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.

Daha sonra STK temsilcileri ve üyeler halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

- Ardahan

Ardahan'da Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan grup adına konuşan HAK-İŞ Ardahan Temsilcisi Serhat Yıldız, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplandıklarını söyledi.

Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Daha sonra DİSK ve diğer bazı sendika temsilcileri de aynı bölgede bir araya gelip açıklama yaptı.

Hatif sağanağın etkili olduğu etkinliğe, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan da katıldı.

- Tunceli

Tunceli'de de Sanat Sokağı’nda toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyelerinin oluşturduğu gruplar, Seyit Rıza Meydanı'na yürüdü.

"Yaşasın 1 Mayıs" sloganı atan gruplar, meydan girişinde polis kontrolünden geçerek alana alındı.

Konuşmaların ardından etkinlikte müzik dinletisi gerçekleştirildi, katılımcılar halay çekerek 1 Mayıs’ı kutladı.

- Ağrı

Ağrı'da da Hak-İş ve bağlı sendikalar Millet Bahçesi'nde program düzenledi.

Hak-İş İl Başkanı Ahmet Varol, burada yaptığı konuşmada, sendika olarak sağlık, refah dolu yarınlar ve güçlü gelecek için taleplerini meydanlardan yüksek sesle haykırdıklarını söyleyerek, "Ülkemizin birlik ve dayanışma ruhuna en çok ihtiyacı olduğu bu zor zamanlarda ülkemizin geleceği ve istikrarı için üretmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve emeğimizin geleceği için Hak-İş olarak sendikalarımız ve tüm teşkilatımızla omuz omuza mücadele veriyoruz." dedi.

- Erzincan

Erzincan'da ise sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri eski otogar alanında toplandı.

Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, Fevzi Paşa Caddesi'nden slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, polis kontrol noktalarında üst aramasının ardından alana alındı.

Etkinlik, konuşmaların ardından konserle sona erdi.

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