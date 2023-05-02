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Türkiye'deki kuaförler depremzede meslektaşları için seferber oldu

AA

Türkiye'deki kuaförler depremzede meslektaşları için seferber oldu

ERZURUM (AA) - Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciliği Federasyonu, depremzede kuaförler için 168 bin liralık ayni ve nakdi yardım topladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek olunması amacıyla Erzurum'daki kuaförler öncülüğünde federasyon tarafından Antalya'da 24-27 Nisan'da "Umutları Yeşermeye Var Mısınız" yarışması düzenlendi.

Başarılı kuaförlerin ödüllendirildiği yarışmada toplanan 168 bin liralık ayni ve nakdi yardım da depremzede meslektaşlarına ulaştırılacak.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Başkanı Emre Torungil, AA muhabirine, yarışmanın depremlerden etkilenen meslektaşlarına yardım amaçlı organize edildiğini söyledi.

Toplanan bağışları Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmeciliği Federasyonuna ulaştırdıklarını ifade eden Torungil, "Programda depremzede meslektaşlarımız için bağış topladık. Meslektaşlarımıza 108 bin lira nakit ve 60 bin lira değerinde de malzeme topladık. Toplanan para ve malzemeler, depremden etkilen meslektaşlarımıza ulaştırılacak." diye konuştu.

Organizasyondaki bireysel yarışmalarda 5 derece elde ettiklerini belirten Torungil, "şov takımı" olarak da Türkiye üçüncüsü olduklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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