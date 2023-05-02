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Doğu Anadolu Gözlemevi "İleri Sınıf Ortak Araştırma Altyapısı Statüsü" kazandı

AA

Doğu Anadolu Gözlemevi "İleri Sınıf Ortak Araştırma Altyapısı Statüsü" kazandı

ERZURUM (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) ile Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yer alan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), "İleri Sınıf Ortak Araştırma Altyapısı Statüsü" kazandı.

Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin vizyon projeleri arasında yer alan Atatürk Üniversitesi DAG, uzay bilimlerinde ortak araştırma altyapısı olarak kullanılmasına yönelik bir aşamayı daha başarıyla tamamladı.

TUG ile ATASAM bünyesindeki AR-GE altyapılarının, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen görevlerde bütünlük sağlamaları ve ortak hizmet verebilmelerine yönelik yapılanma sürecinde önemli bir aşama gerçekleşti.

İleri sınıf statüsünde Ortak Araştırma Altyapısı kurulmasına yönelik ortaklık protokolünün geçen yıl TÜBİTAK ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanmasının ardından gerekli güncelleme için yapılan başvuru komisyonda başarılı bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUG ile ATASAM bünyesinde yer alan DAG'ın, 6550 Sayılı Kanun kapsamında "İleri Sınıf Ortak Araştırma Altyapısı" olmasının ardından önemli bir aşama daha katedildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bilim dünyası açısından son derece önemli ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri açısından ileri sınıf bir AR-GE yatırımı olarak değerlendirilen DAG'deki çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

Konaklı Karakaya tepelerinde 3 bin 170 rakımda kurulumu devam eden DAG’da ilk ışığın bu yıl yaz aylarında alınmasının planlandığını aktaran Çomaklı, "Türkiye’nin en büyük çaplı ve ilk IR teleskobunun mekanik, optik, elektronik ve yazılım testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından bilimsel çalışmalara da başlayacak. Milli Uzay Programına yönelik gerçekleştirilen atılımlara katkı sağlayacağına inandığımız bu AR-GE altyapısının ve yapılan iş birliğinin iki kurum başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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