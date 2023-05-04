Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, Erzurum'da iş insanlarıyla buluştu

ERZURUM (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

ETSO'da düzenlenen toplantıda Yavilioğlu, kamu kurumlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Yavilioğlu, burada yaptığı konuşmada, 6. Teşvik Bölgesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. etap alanın genişletilmesi gibi şehrin sanayileşmesinin önünü açacak, kenti yatırım anlamında cazip kılacak taleplerin Ankara'da ilgili bakanlıklar ve kurumlarca değerlendirildiğini söyledi.

Her zaman iş insanlarının yanında yer aldıklarını belirten Yavilioğlu, şunları kaydetti:

"Her zaman iş dünyamızın temsilcilerinin dile getirdiği sorunları önemsiyor ve sundukları çözüm önerilerini dikkatle dinliyoruz. Sorunlarımızı istişare edip, çözüm üreteceğiz. Bu anlamda Erzurum'un sanayileşmesi ve kalkınmasının önünde engel teşkil eden bir unsur varsa bu engeli kaldırmak, sorunlara çözüm bulmak ve haklı taleplerinin karşılanması için gayret göstereceğiz. Bizler gerek bakanlığımızla gerekse diğer bakanlıklar ve kurumlarla ilgili konuları bizzat takip edip çözüme kavuşturmak için başta ETSO olmak üzere yereldeki sivil toplum kuruluşlarımız ve kamu kurumlarımızla el birliği içinde çalışacağız."

Yavilioğlu, toplantıda dile getirilen talep ve sorunların çözümünde elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.

Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Toplantıya, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz, Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhat Kılıç ile yönetim kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

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