Erzurum'da "Filizden Altın Başağa" projesi ile üretime ve ekonomiye katkı sunulacak

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aziziye Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için hazırlanan "Filizden Altın Başağa" projesi ile öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında üretime ve ekonomiye katkı sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edilen 2 milyon 658 bin 754 liralık bütçeli projenin uygulanmasına başlandı.

Projenin uygulama protokolü, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen tarafından imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, yaptığı açıklamada, kamuoyunda Tarım ve Hayvancılık Lisesi adıyla bilinen Aziziye ilçesindeki Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 2021-2002 eğitim-öğretim yılından itibaren hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, tarım ve laboratuvar hizmetleri alanlarında öğrencilere eğitim verilmeye başlandığını söyledi.

Okulun öğrenci sayısının 152'ye ulaştığını bildiren Kaygusuz, "Öğrencilerimizin lise eğitimlerini tarım ve hayvancılık alanlarında almaları ve okuldan mezun olduktan sonra da istihdamlarının sağlanmasını amaçlıyoruz. Atatürk Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde alan dersleri öğretim üyeleri tarafından okulda, uygulamalı dersler ise üniversite dersliklerinde ve laboratuvarlarında yapılmaya başlanmıştır." dedi.

Okulla ilgili hedeflerini anlatan Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Okulumuzun asıl amacı, tarım alanında ara eleman ihtiyacını karşılamak olsa da eğitim sürecinde üretime ve ekonomiye katkı sağlamaktır. Yaklaşık 2 bin fidenin üretildiği okulumuzda, proje kapsamında yıllık ortalama 30 bin sebze fidesi üretmeyi ön görüyoruz. İlk 3 yıl içinde 820 dönüm arazide korunga ve yulaf ekimini planladık. Sonraki yıllar içinde tarımsal faaliyetlerimizi ekonomimize katkıda bulunacak şekilde modernize ederek artıracağız. Bu yıl makine alımı gerçekleştirerek lisemizde köpek maması tesisi kurmayı ve yıllık 20 ton köpek maması üretmeyi planlıyoruz."

Okulda eğitim gören öğrencilere seçmeli dersler ile birlikte çeşitli sertifika programları düzenleneceğini anlatan Kaygusuz, mezun öğrencilerin girişimcilik ruhu ile tarım pazarında yer alabileceklerini belirtti.

Kaygusuz, imzalanan protokolün içeriğiyle ilgili olarak ise "Yaptığımız protokol, tam otomasyonlu iklimlendirilmiş sera yapımını ve okulumuza ait olan 800 dekar tarım arazisinin sulama mekanizasyonunu ve modern iyi örnek tarım uygulamaları eğitimlerini kapsamaktadır. Öğrencilerimiz, modern iyi örnek tarım uygulamaları eğitimlerine proje desteğiyle devam edecekler." diye konuştu.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Demirdöğen ise Erzurum'un kalkınması açısından önem arz eden böyle bir projeye destek vermekten mutlu olduklarını belirterek, projenin eğitim ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.