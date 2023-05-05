HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti'nin Erzurum mitinginde konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti'nin Erzurum mitinginde konuştu:

AA

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, AK Parti'nin Erzurum mitinginde konuştu:

ERZURUM (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Şu bayrak (Türk bayrağı) 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. Kim bu milleti etnik temelde ya da mezhep temelinde birbirinden ayırıp, birilerine karşı kışkırtıp, birbirine düşürmeye çalışıyorsa, onlar bu milletin düşmanlarıdırlar. Biz onların bu oyunlarına gelmeyeceğiz." dedi.

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Erzurum Olimpiyat Parkı karşısındaki yeni miting alanında düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Önlerindeki seçimde, ülkenin cumhurbaşkanını seçeceklerini anımsatan Yapıcıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat emin olunuz bu seçim sadece cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece milletvekilliği seçimi, sadece önümüzdeki beş yılın idarecilerini tayin etme seçimi değildir. Çok daha ötesi var. Önümüzdeki 100 yıla yön verecek bir seçim yapacağız. Allah'ın izniyle bu 100 yılın daha müreffeh, daha güçlü, birliğini, beraberliğini sağlamış, gücünü bütün dünyaya kabul ettirmiş, ekonomist dergisinin kapağını yırtmış, başka bir kapak yapmış bir seçim olacak. Öyle bir Türkiye'yi hazırlayan bir seçim olacak. Bir tarafta 21 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya götüren bir Cumhurbaşkanı'mız var. Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak hizmet etmiş. Öte tarafta Altılı Masa'nın sonra yedeğin de devreye girmesiyle yedili masanın adayı var. 14 Mayıs günü, tıpkı 14 Mayıs 1950'de olduğu gibi memlekette taş koymayı beceremeyen, milleti ayrıştıran, etnik temelde, mezhep temelinde ayrıştıran, milletin örtüsüyle inancıyla kavgalı, milletin tarihine cahil, milletin örfüne yabancı, halka tepeden bakan o zihniyet, 14 Mayıs 1950 günü milletten bir ders aldı. Millet ona bir mahkumiyet kararı verdi. Onu muhalefete mahkum etti. İnşallah bu mahkumiyet ebet müddet olacaktır."

Yapıcıoğlu, muhalefetin 1950'den bu yana iktidara gelemediğini ve yine gelemeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yüzde 20-25 bandına sıkışmışlar, oradan çıkmak için yanlarına yedekler alıyorlar. Buradaki yedekleri yetmemiş olacak ki dışarıda da yedekleri var. Kim var, Amerika var mı, İngiltere var mı, Almanya var mı, Fransa var mı, Ermenistan var mı, Yunanistan var mı, İsrail var mı? Yedi mi etti? Yedi artı yedi bir reis eder mi, etmiyor değil mi, etmez. Etmediğini bildikleri için bu sefer Cumhur İttifakı'nın içerisine fitne sokmaya çalışıyorlar."

- "Bizi bayraktan rahatsız olan insanlar gibi lanse etmeye çalışıyorlar"

Trabzon'da kim olduklarını bildikleri provokatörlerin halkı galeyana getirdiğini anlatan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef dün Trabzon'da bazı provokatör, biz kim olduklarını, rozetlerinin ne olduğunu da hangi partinin adına orada olduklarını da biliyoruz, halkı galeyana getirerek, provoke ederek güya bizi bayrak düşmanı gibi, bayraktan rahatsız olan insanlar gibi lanse etmeye, öyle tanıtmaya çalışıyorlar. Biz orada söyledik, daha önce söyledik, dün söyledik, yarın da söyleyeceğiz. Bu meydanda bir kez daha söyleyelim. Şu bayrak (Türk bayrağı), 85 milyon milletin tamamının bayrağıdır. Kim bu milleti etnik temelde ya da mezhep temelinde birbirinden ayırıp, birilerine karşı kışkırtıp, birbirine düşürmeye çalışıyorsa, onlar bu milletin düşmanlarıdırlar. Biz onların bu oyunlarına gelmeyeceğiz. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmayacağız. Biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Batıda kim var, Pensilvanya var. Doğuda kim var, Kandil var. Onlar da destekliyor mu? Ama yetmiyor. Şimdi onlar özellikle Kandil ile Pensilvanya'nın üzerine bir şal örtmek için, bunu gizlemek için işi başka taraflara çekip bizim üzerimizden akıllarınca Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı vurmaya çalışıyorlar ama nafile. Bu tuzaklara bu millet düşmeyecek Allah'ın izniyle. Özellikle de 14 Mayıs günü sandıklarda bu fitnecilere, bu terör sevicilerine, bu Kandil'den destek alanlara, bu Pensilvanya'ya göz kırpanlara iyi bir ders verecek."

Yapıcıoğlu, Millet İttifakı'nın Erzurum'a gelince miting yapamadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın sandık kurulsa inşallah birinci turda bu işi bitireceğiz. (Muhalefet) Şu anda dua ediyor, 'İnşallah en azından fark az olsun.' diye. Fark az olursa, 'Biz kazanmıştık onlar hile yaptılar, hileyle bizden aldılar.' diyecekler. Öyleyse öyle bir oranla bu seçimi sonuçlandırmalıyız ki en azından 2018 seçimlerinden daha yüksek bir oranla Cumhurbaşkanı'mızı yeniden göndereceğiz ki onlar artık 'Hileyle aldılar.' diyemesinler. Çünkü fark az olursa, onlar sadece hile yaptılar demekle kalmayacaklar. Sokakları hareketlendirmek ve başka bir fitne çıkartmak için kullanacaklar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde fideler toprakla buluştu
YEREL HABERLER Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde ...
Erzurum'da Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi AK Parti'ye katıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da Gelecek Partisinden istifa eden 300 kişi ...
Erzurum Şehir Hastanesi bölgenin ve komşu ülkelerin "sağlık üssü" oldu
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesi bölgenin ve komşu ülkelerin ...
Doç. Dr. Düzgün: Balkonu mutfağa ilave etmek uygun değil
YEREL HABERLER Doç. Dr. Düzgün: Balkonu mutfağa ilave etmek uygun ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Erzurum'da partililerle buluştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
ERBAKAN: YEDİLİ MASANIN TÜRKİYE'DE İKTİDAR OLMASINA MÜSAADE EDEMEZDİK (2)  
YEREL HABERLER ERBAKAN: YEDİLİ MASANIN TÜRKİYE'DE İKTİDAR OLMASINA ...
Erbakan: Yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik (2)
YEREL HABERLER Erbakan: Yedili masanın Türkiye'de iktidar olmasına ...
Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un "Vanya Dayı" oyununu tiyatroda sahneledi
YEREL HABERLER Erzurum'da lise öğrencileri Antov Çehov'un "Vanya ...
Erzurum'da "Filizden Altın Başağa" projesi ile üretime ve ekonomiye katkı sunulacak
YEREL HABERLER Erzurum'da "Filizden Altın Başağa" projesi ile ...
Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 59 firari hükümlü yakalandı
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum'da kuyumcuların yoğunlukta olduğu çarşıya polis noktası kuruldu
YEREL HABERLER Erzurum'da kuyumcuların yoğunlukta olduğu çarşıya ...
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, Erzurum'da iş insanlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Yeşil Sol Parti Erzurum’un Hınıs ilçesinde miting düzenledi
YEREL HABERLER Yeşil Sol Parti Erzurum’un Hınıs ilçesinde miting ...
'16 yıl evimin ışıklarını söndürmeyip evladımı bekledim'
YEREL HABERLER '16 yıl evimin ışıklarını söndürmeyip evladımı ...
Gürcistan'dan gelip, Erzurum'da kuyumcu soydular
YEREL HABERLER Gürcistan'dan gelip, Erzurum'da kuyumcu soydular
Erzurum'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da devrilen pikaptaki 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.