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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Erzurum mitinginde konuştu: (2)

AA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin Erzurum mitinginde konuştu: (2)

ERZURUM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, partisinin, Erzurum yeni miting alanında düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Erzurum'un kimileri için ancak seçimden seçime hazırlanan, haritadaki yeri ancak sandık ufukta görününce bulunan bir şehir olduğunu söyleyen Erdoğan, "Ama bizim için candır, canandır, yardır, yardan da öte gönlümüzün tacıdır. Biz, Erzurum'un kapısını sadece seçim dönemlerinde çalanlardan değiliz. Biz, Dadaşların halini hatırını yalnızca seçimden seçime soranlardan da değiliz. Birileri Pensilvanya'dan Londra'sına, sağda solda gezerken biz dadaşların misafiri olduk." ifadelerini kullandı.

80 senede yapılamayanı 21 yıla sığdırmayı başardıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Bunun adı Türkiye Yüzyılı'dır. 21 yılda attığımız adımlarla bu idealimizin altyapısını oluşturduk. Bizden önce ülkemizin yol, hastane, okul, üniversite, spor tesisi sorunları vardı, çözdük. Bizden önce Türkiye'nin üretim sıkıntısı, dışa bağımlılık problemi vardı, giderdik. Bizden önce turizm sadece belli mevsimlerde ve ülkemizin belli illerinde yapılıyordu, yaygınlaştırdık. Bizden önce ekonomisi IMF komiserleriyle yönetilen güçsüz ve zayıf bir Türkiye gerçeği vardı, tamamen değiştirdik."

- "Artık bizim IMF ile ilişiğimiz yok"

Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu nasıl ödediklerini anlatan Erdoğan, "Bunlar ne yaptılar? Gittiler otellerin odalarında CHP'nin bir malum sözcüsü var. Bir de İP'ten bir zamanlar Merkez Bankasında olan kişi var. Birlikte IMF'yle görüşmeler yaptılar. Güya bize akıl veriyorlar, 'IMF'den borç alın' diye. Biz dedik ki 'O kapıyı kapadık'. Artık bizim IMF ile ilişiğimiz yok. O gün bugündür yok. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bize yeteriz." diye konuştu.

- "Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz"

Türkiye'nin, AK Parti hükümetlerinden önce terör örgütlerine karşı mücadelede başkalarına muhtaç bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, "Hamdolsun buna son verdik mi? Şimdi artık buralarda terör esiyor mu? Artık başkalarından ne silah ne de icazet bekliyoruz. Kendi ürettiğimiz İHA'yla SİHA'yla, Akıncı'yla, ANKA'yla, ATAK'la, Fırtına'yla, Kızılelma'yla nerede terörist varsa başlarını tek tek eziyoruz. Sınırlarımız içinde olduğu gibi Irak ve Suriye'de de bu alçaklara nefes aldırmıyoruz." dedi.

İstanbul'da ağırlanan TCG Anadolu Gemisi'nin 150 bine yakın ziyaretçisinin olduğunu bildiren Erdoğan, "Şimdi de İzmir'e gönderdim. İzmir'de kuyruklardan geçilmiyor. İstedim ki İzmir'de TCG Anadolu'yu bir görsün. Tabii başkaları da görsün." ifadelerini kullandı.

- "Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz"

Karadeniz gazının yanı sıra Gabar'da bulunan petrol ile ülkenin enerji kaynaklarını milletin istifadesine sunduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"'Ortada gaz maz yok' dedikleri Karadeniz doğal gazını ülkemize getirdik. Vatandaşın emrine verdik. Bu gururu milletimizle paylaşmak için de doğal gazı bir ay ücretsiz yaptık. Bundan sonraki bir yıl boyunca da her ay 25 metreküplük kullanımınız faturanızdan düşülecek. Günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip Gabar petrolümüzü de milletimizle de buluşturacağız. Tabii petrol bulduk deyince birileri hemen kalitesini soruyor. Ben de onlara diyorum ki bizim petrolümüz Erzurum dut pekmezi kıvamında. Yani kalitesiyle, saflığıyla, hamdolsun en üst standartta. Doğal gaz ve petrol arama çalışmalarımıza hem karada hem denizde devam edeceğiz. Enerji bağımsızlığımızı kazanana kadar çalışmayı sürdüreceğiz."

(Sürecek)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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