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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnaf ziyareti yaptı

AA

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnaf ziyareti yaptı

ERZURUM (AA) - Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erzurum'da esnafı ziyaret etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşları selamlayan Oğan, sohbet ettiği kişilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Oğan, daha sonra beraberindekilerle cadde üstündeki esnafı ziyaret ederek, destek istedi.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretlerin ardından Oğan, Kars'ta düzenleyeceği programlar için kentten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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