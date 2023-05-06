Erzurum'da üniversite öğrencileri kutsal topraklara gönderildi

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Erzurum'dan umreye giden öğrenciler, havalimanından dualarla uğurlandı.

Diyanetin gençlik çalışmalarında aktif olarak görev alan üniversite öğrencileri ile aralarında deprem bölgesinden gelen öğrencilerin de bulunduğu kafilenin umreye gönderilmesi dolayısıyla Erzurum Havalimanı'nda program düzenlendi.

İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz, programda, projenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söyledi.

Umre ziyaretinin gençler için önemine değinen Yılmaz, "Hem gençlerimize moral olacak hem de hizmetlerine katkıdan dolayı onları ödüllendirmek ve genç yaşta ömürlerine bedel olacak bir ibadet yapmaya fırsat vermek amacıyla uygulanan güzel bir proje. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu projeyi devam ettireceğiz. Rabbim bu ibadetlerini kolaylaştırsın kabul eylesin." dedi.

Konuşmaların ardından Yılmaz, umreye gidecek öğrenciler için dua etti.

Elazığ Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Zeynep Çevik de kutsal topraklara gideceği için heyecanlı olduğunu ve ülkesi için dua edeceğini aktardı.

Deprem bölgesi Hatay'dan gelen Sabriye Kına da genç yaşta kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşadığını, yolculuk sayesinde hüzün ve endişesinin silineceğine inandığını dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.