AK Parti Erzurum İl Başkanı Küçükoğlu'ndan "miting" teşekkürü

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kente gelişinde karşılayan ve miting alanına gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Küçükoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, miting alanında 135 bin, caddelere sokaklara taşan toplam 200 bine yaklaşan vatandaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'na doğru çıktığımız bu yolda, bizleri destekleyen aziz hemşerilerime, dava arkadaşlarıma ve Cumhur ittifakımızın değerli ortaklarına teşekkürlerimi sunarım. Yıllardan beridir Erzurum’da ortaya çıkan siyasi tablo Türkiye geneli tabloya yansımıştır. Erzurum mitingi ile aslında Türkiye’nin 14 Mayıs seçiminde ki kararını da ortaya koymuştur. İnşallah önümüzdeki hafta sonu Cumhurbaşkanımızın yeniden balkon konuşması yapacağı yeni rekorlara imza atacağı gün olacaktır."

Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Erzurum mitingi esnasında coşkulu kalabalığın ilgisine bir programdaki konuşmasında atıfta bulunduğunu da hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.