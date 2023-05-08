ETÜ'de online "3. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" düzenlendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından "3. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" online gerçekleştirildi.

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Direktörülüğünden yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla online olarak günübirlik düzenlenen kongreye, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, EKAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bahtinur Möngü, Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi (CİTEM) Koordinatörü Prof. Dr. Gülriz Uygur ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Rektör Çakmak, kongrenin açılışında, EKAUM'un kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda toplumsal farkındalık oluşturma misyonu ile hareket ettiğini söyledi.



Kadın temalı konu ve problemleri ele almak amacıyla düzenlenen kongrenin önemini vurgulayan Çakmak, "Kadının varlığını ortaya koyabilmesi, anlamlı bir varoluş sergileyebilmesi ve ilerleyebilmesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte yalnızca kadınların değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir sorundur. Bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, sosyal, ekonomik ve kültürel ilerlemenin ön koşuludur." dedi.

CİTEM Koordinatörü Prof. Dr. Uygur da düzenlenen kongrenin kadınların eşitliğine dikkat çekmesi bakımından oldukça önemli olduğunu belirterek, kadınların adalete erişimi konusunda dinleyicilere bilgiler verdi.



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