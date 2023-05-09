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Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili 9 şüpheli daha gözaltına alındı

AA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Erzurum'da yaşanan gerginlikle ilgili 9 şüpheli daha gözaltına alındı

ERZURUM (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 9 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kentte 7 Mayıs'ta yaşanan olaya karışan şüphelilerin tespitiyle ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili 9 şüpheliyi daha tespit etti.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ekiplerin olaya karışanların tespitine yönelik kayıt inceleme ve araştırma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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