Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden ve ailesi şehir dışında olması nedeniyle yalnız yaşayan 60 yaşındaki Metin Utaç'dan bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Utaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Kalp hastası olduğu öğrenilen Utaç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.



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