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Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

AA

Erzurum'da kendisine ulaşılamayan kişi evinde ölü bulundu

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden ve ailesi şehir dışında olması nedeniyle yalnız yaşayan 60 yaşındaki Metin Utaç'dan bir süre haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Utaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp hastası olduğu öğrenilen Utaç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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