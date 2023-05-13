Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında bahçe çardağı kullanılmaz hale geldi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da yıldırım düşmesi sonucu bir bahçenin kenarındaki çardak yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yakutiye ilçesine bağlı Dadaşköy Mahallesi'nde Naci Davulcu'ya ait sebze bahçesine, yıldırım düştü.

Bahçenin yanındaki çardaktan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, çardak tamamen kullanılmaz hale geldi.

Görgü tanıklarından Hayrullah Karagül, AA muhabirine, olayın hayvan otlattığı sırada meydana geldiğini ve şimşek çaktıktan kısa bir süre sonra bahçenin olduğu alandan dumanların yükseldiğini söyledi.

Bahçenin yan tarafındaki çardağın alevler içinde olduğunu görünce bahçe sahibini ve itfaiyeyi aradığını belirten Karagül, "Bahçenin aşağısında hayvan otlatıyordum ve sağanak devam ediyordu. Birden şimşek çaktı ve benim olduğum alana düştü sandım. Mahalle sakinlerine ve bahçe sahibine ulaştım. İtfaiye gelip söndürdü. Çardağın içinde tüp, masa, çekyat gibi şeyler varmış ve hepsi yandı" dedi.

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